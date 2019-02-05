2019-02-05T11:55:10+03:00
Наука

Научное ускорение: физики рассказали, зачем стране нужен сибирский синхротрон «СКИФ»

Проект реализуется в рамках программы Академгородок 2.0. Разработки будут полезны для биологов и медиков
Екатерина КОМЯКОВА
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Ученые Института катализа и ИЯФа активно работают над проектом синхротрона нового поколения. Фото: nso.ruУченые Института катализа и ИЯФа активно работают над проектом синхротрона нового поколения. Фото: nso.ru
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Развитие Новосибирского научного центра включает обновление инфраструктуры, но главное — научно-исследовательские проекты.

— В общей сложности их порядка тридцати, два из которых уже находятся в высокой степени проработки, - отметил министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев.

Комплекс «СКИФ» будет базироваться в наукограде Кольцово. В настоящее время подготовлен эскизный проект шести экспериментальных станций первой очереди будущего синхротронного центра. Комплекс относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения, он будет включать в себя ускорительный комплекс и оборудование экспериментальных станций, лабораторного комплекса. Ученые также рассказали о важности проекта — более всего он необходим для новых разработок в биологии и медицине.

— С помощью синхротронного излучения расшифровываются сложные структуры белков, не поддающиеся анализу другими методами. Это позволяет выявлять механизмы возникновения патологий и действия лекарственных препаратов на молекулярном уровне, совершенствовать способы профилактики и лечения заболеваний, — цитируют ученых в региональном правительстве.

Напомним, что программа «Академгородок 2.0» разработана по поручению президента. Проект «СКИФ», над которым работают ученые Института катализа им. Г. К. Борескова и Института ядерной физики им. Г.И. Будкера, уже вошел в национальный проект «Наука». Также регион намерен участвовать в федеральном конкурсе на создание Центра генетических исследований на базе Института цитологии и генетики СО РАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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