Назван новый глава Кировской администрации Новосибирска

СЕГОДНЯ 11:08 2019-02-05T11:08:21+03:00

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С сегодняшнего дня главой администрации Кировского района Новосибирска назначен Андрей Выходцев.

О новом назначении на отчетном собрании, посвященном итогам работы в 2018 году и основным задачам на 2019 год администрации Кировского района, заявил сегодня мэр Анатолий Локоть. По словам мэра, Выходцев долгое время работал первым заместителем главы районной администрации. У него имеется немалый опыт решения самых разных вопросов, касающихся жизни Кировского района.

— В переходный период он исполнял обязанности главы администрации и надо работать дальше. Андрей Владимирович грамотный специалист и опытный руководитель, — отметил Анатолий Локоть.

Напомним, что Андрей Выходцев стал преемником Андрея Гончарова, который до этого возглавлял Кировский район с 13 января 2014 года по 8 января 2019 года, но покинул свой пост, получив должность министра промышленности в Новосибирской области.

Андрей Выходцев родился 28 марта 1971 года. В 2001 году окончил СибУПК, а в 2008 году — Сибирскую академию государственной службы. С 2001 по 2014 годы был в должности главного специалиста отдела экономического развития и трудовых отношений, заместителем главы администрации Кировского района Новосибирска. С 2014 года является первым заместителем главы администрации Кировского района.

ИСТОЧНИК KP.RU