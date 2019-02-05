2019-02-05T10:20:50+03:00
Общество

Тепло вернули: энергетики закончили ремонт на котле ТЭЦ-5

Теперь в квартирах новосибирцев снова станет теплее
Надежда ЯРКОВА
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Вышедший из строя энергоблок починили.Вышедший из строя энергоблок починили.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Вышедший из строя в понедельник утром энергоблок починили, дефект устранили.

— Ремонт на котле одного из шести энергоблоков ТЭЦ-5, который вчера утром вышел из строя, завершен. Сейчас температура теплоносителя в пределах нормы: на подаче — плюс 101- плюс 109 градусов, на обратке — плюс 55- плюс 57 градусов, — сообщает пресс-центр мэрии города со ссылкой на новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании.

Вчера с 9:30 утра энергетики приступили к диагностике устранения дефекта под давлением, а именно опрессовке котла. В начале пятого утра сегодняшнего дня, 5 февраля был произведен запуск вышедшего из строя пятого энергоблока.

— На 8:30 утра температура теплоносителя была такой, как и положено быть, — добавили в мэрии.

Напомним, в понедельник, 4 февраля из-за неполадки оборудования на ТЭЦ-5 температура на теплоносителе была снижена на несколько градусов. В связи с этим администрации Октябрьского, Дзержинского, Первомайского районов и Центрального округа со своей стороны держали на контроле температурный режим на социально значимых объектах и в жилых домах.

По данным на 5 часов вечера вчерашнего дня, пока проводились ремонтные работы, температура в помещениях составила плюс 20- плюс 24 градусов, то есть была в пределах нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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