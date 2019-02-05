2019-02-05T07:45:54+03:00
Общество

Дышать невозможно: в небе Новосибирска скопился смог и «вредный» воздух

Морозная погода, безветрие и отсутствие осадков способствуют накоплению вредных примесей в воздухе
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Режим "грязного" воздуха продлится в городе до 7 февраля.Режим "грязного" воздуха продлится в городе до 7 февраля.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

Смог и вредный дым задержится в атмосфере Новосибирске как минимум до 7 февраля.

— С 5 по 7 февраля в Новосибирске сохранится аномально холодная погода с ночными температурами до минус 37, в пригороде до минус 41 градусов. Из-за этого в городе сохраняются погодные условия, способствующие накоплению вредных примесей, — сообщает пресс-служба пресс-центра мэрии со ссылкой на синоптиков.

Предприятиям города рекомендовано сократить количество выбросов с 15 часов 4 февраля до 15 часов 6 февраля.

Напомним, сегодня утром в городе ощущалась плотная дымка и туман. При этом температура была ниже 32 градусов мороза.

Специалисты департамента по ЧС мэрии Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций новосибирцам необходимо обращаться по телефону 051.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пролетели мимо: самолет Москва-Новосибирск не смог приземлиться в Толмачево в 42-градусный мороз
«Прям на сцене нас повяжите»: новосибирская группа записала песню о «тяжелой» жизни запрещенных музыкантов
Маленькие мамы: в новосибирском зоопарке появились малыши у чакоанских мар
В одних тапочках: накопивший 500 тысяч долга новосибирец пытался сбежать от пристава через окно второго этажа
Довез до травмпункта и уехал: ГИБДД ищет сбившего двух женщин возле НГУ водителя
Погода на день в Новосибирске: 5 февраля будут туманы и 30 градусов мороза
«С такими морозами можно и обогреватель носить»: сибиряки в пледе рассмешили пассажиров метро
Оседлала чемодан, потоптала кресла: сибирячка устроила веселые танцы в аэропорту Тайваня
Помог бы Жанне Фриске: сибирские ученые разработали уникальное лекарство от рака
Умный в школу не пойдет: родители начали массово регистрировать первоклашек через сайт госуслуг
Просто форточки закроют: шесть районов Новосибирска предупредили о снижении температуры теплоносителя
Бросает в дрожь: крепкие парни поиграли мышцами в проруби при минус 34
Никак не уехать: автовокзал отменил десятки междугородних рейсов из Новосибирска
Авария в мороз: на ТЭЦ-5 вышел из строя энергоблок
Февраль лютует: 44-градусные морозы в Новосибирской области побили многолетние рекорды
В Толмачево теплее, там -38: самолет «Москва-Красноярск» сел в Новосибирске из-за сильных холодов
Ушла из дома и пропала: под Новосибирском ищут девушку-подростка с пирсингом в носу
Слух не подвел: новосибирский экс-биатлонист вычислил в поезде вооруженного обрезом пассажира
Автобус из Шерегеша с 50 туристами попал в ДТП с КАМАЗом: есть погибший