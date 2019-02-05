Дышать невозможно: в небе Новосибирска скопился смог и «вредный» воздух
Смог и вредный дым задержится в атмосфере Новосибирске как минимум до 7 февраля.
— С 5 по 7 февраля в Новосибирске сохранится аномально холодная погода с ночными температурами до минус 37, в пригороде до минус 41 градусов. Из-за этого в городе сохраняются погодные условия, способствующие накоплению вредных примесей, — сообщает пресс-служба пресс-центра мэрии со ссылкой на синоптиков.
Предприятиям города рекомендовано сократить количество выбросов с 15 часов 4 февраля до 15 часов 6 февраля.
Напомним, сегодня утром в городе ощущалась плотная дымка и туман. При этом температура была ниже 32 градусов мороза.
Специалисты департамента по ЧС мэрии Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций новосибирцам необходимо обращаться по телефону 051.
ИСТОЧНИК KP.RU