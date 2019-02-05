2019-02-05T07:15:10+03:00
Общество

Пролетели мимо: самолет Москва-Новосибирск не смог приземлиться в Толмачево в 42-градусный мороз

Пассажиров летевшего до Новосибирска из Москвы самолета перенаправили в Барнаул
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Летевший из Москвы в Новосибирск самолет отправили в Барнаул.Летевший из Москвы в Новосибирск самолет отправили в Барнаул.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Рейс Москва-Новосибирск сегодня в 6 утра не смог сегодня приземлиться в Толмачево из-за температуры минус 42 градусов в районе аэропорта. Самолет перенаправили в Барнаул, — сообщают подписчики группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Пассажиры этого рейса добавляют, что на данный момент они находятся в Барнауле без каких-либо удобств.

— Экипаж ждет хотя бы минус 38 градусов в Толмачево. Никаких компенсаций, опоздавшим на другие рейсы пассажирам и тем, кто поехал за свой счет в Новосибирск, не предлагается. При этом все другие рейсы в это время сели в Новосибирске, — пишет возмущенный пассажир.

В пресс-службе новосибирского Толмачево подтвердили, что самолет улетел в Барнаул.

— Это решение было принято экипажем самолета. На данный момент самолет еще из Барнаула не прибыл, — добавили в пресс-службе, отметив, что аэропорт работает в штатном режиме.

Добавим, вчера похожая ситуация случилась с пассажирами рейса Москва — Красноярск. Их самолет совершил вынужденную посадку в новосибирском Толмачево, где было минус 38 градусов, чтобы дождаться, когда в красноярском аэропорту температура поднимется до 40 градусов мороза.

Мороз в Новосибирск помешал сесть самолету из Москвы. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Мороз в Новосибирск помешал сесть самолету из Москвы.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дышать невозможно: в небе Новосибирска скопился смог и «вредный» воздух
«Прям на сцене нас повяжите»: новосибирская группа записала песню о «тяжелой» жизни запрещенных музыкантов
Маленькие мамы: в новосибирском зоопарке появились малыши у чакоанских мар
В одних тапочках: накопивший 500 тысяч долга новосибирец пытался сбежать от пристава через окно второго этажа
Довез до травмпункта и уехал: ГИБДД ищет сбившего двух женщин возле НГУ водителя
Погода на день в Новосибирске: 5 февраля будут туманы и 30 градусов мороза
«С такими морозами можно и обогреватель носить»: сибиряки в пледе рассмешили пассажиров метро
Оседлала чемодан, потоптала кресла: сибирячка устроила веселые танцы в аэропорту Тайваня
Помог бы Жанне Фриске: сибирские ученые разработали уникальное лекарство от рака
Умный в школу не пойдет: родители начали массово регистрировать первоклашек через сайт госуслуг
Просто форточки закроют: шесть районов Новосибирска предупредили о снижении температуры теплоносителя
Бросает в дрожь: крепкие парни поиграли мышцами в проруби при минус 34
Никак не уехать: автовокзал отменил десятки междугородних рейсов из Новосибирска
Авария в мороз: на ТЭЦ-5 вышел из строя энергоблок
Февраль лютует: 44-градусные морозы в Новосибирской области побили многолетние рекорды
В Толмачево теплее, там -38: самолет «Москва-Красноярск» сел в Новосибирске из-за сильных холодов
Ушла из дома и пропала: под Новосибирском ищут девушку-подростка с пирсингом в носу
Слух не подвел: новосибирский экс-биатлонист вычислил в поезде вооруженного обрезом пассажира
Автобус из Шерегеша с 50 туристами попал в ДТП с КАМАЗом: есть погибший