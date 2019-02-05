Пролетели мимо: самолет Москва-Новосибирск не смог приземлиться в Толмачево в 42-градусный мороз
Рейс Москва-Новосибирск сегодня в 6 утра не смог сегодня приземлиться в Толмачево из-за температуры минус 42 градусов в районе аэропорта. Самолет перенаправили в Барнаул, — сообщают подписчики группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Пассажиры этого рейса добавляют, что на данный момент они находятся в Барнауле без каких-либо удобств.
— Экипаж ждет хотя бы минус 38 градусов в Толмачево. Никаких компенсаций, опоздавшим на другие рейсы пассажирам и тем, кто поехал за свой счет в Новосибирск, не предлагается. При этом все другие рейсы в это время сели в Новосибирске, — пишет возмущенный пассажир.
В пресс-службе новосибирского Толмачево подтвердили, что самолет улетел в Барнаул.
— Это решение было принято экипажем самолета. На данный момент самолет еще из Барнаула не прибыл, — добавили в пресс-службе, отметив, что аэропорт работает в штатном режиме.
Добавим, вчера похожая ситуация случилась с пассажирами рейса Москва — Красноярск. Их самолет совершил вынужденную посадку в новосибирском Толмачево, где было минус 38 градусов, чтобы дождаться, когда в красноярском аэропорту температура поднимется до 40 градусов мороза.
Мороз в Новосибирск помешал сесть самолету из Москвы.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU