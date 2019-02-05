2019-02-05T06:46:08+03:00
Общество

«Прям на сцене нас повяжите»: новосибирская группа записала песню о «тяжелой» жизни запрещенных музыкантов

Музыканты записали новую провокационную песню под названием «Запрещенка»
Надежда ЯРКОВА
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Группа написала песню об актуальных сейчас запретах и отмене концертов. Фото: предоставлено Александром Петеневым.Группа написала песню об актуальных сейчас запретах и отмене концертов. Фото: предоставлено Александром Петеневым.
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Вдохновленные последними довольно частыми отменами и запретами концертов разных групп, новосибирские музыканты написали об этом песню. Новый трек «Запрещенка» появился на официальной странице группы в социальных сетях «ВКонтакте» 4 февраля. К песне прикреплен ставший популярным арт художника, организатора ежегодных шествий «Монстрация» в Новосибирске Артема Лоскутова с банкой сгущенки и надписью «Запрещенка».

— Запретите нас всех, запретите, на концерт в черных масках придите.

Всех фанатов на пол положите, прям на сцене нас повяжите, — поется в новой песне «Рви Меха». В песне также есть слова о том, что «чем опальнее артист, тем выще его спрос». В новой песне музыканты используют и нецензурную лексику.

Напомним, совсем недавно группа «Рви Меха Оркестр» участвовала в музыкальном конкурсе молодых исполнителей в Москве, где заняла почетное первое место.Группа «Рви Меха Оркестр» известна не только своими песнями, но и каверами. Так они записали кавер и клип на популярную песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», а также кавер на песню хит группы «Тату» — «Нас не догонят».

Музыканты выпустили новую провокационную песню. Фото: Артем Лоскутов.

Музыканты выпустили новую провокационную песню. Фото: Артем Лоскутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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