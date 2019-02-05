Маленькие мамы: в новосибирском зоопарке появились малыши у чакоанских мар

СЕГОДНЯ 06:13 2019-02-05T06:16:42+03:00

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В новосибирском зоопарке с начала года сразу три самки чакоанских мар из семейства свинковых стали мамами. Самый старший из январских малышей родился 3 января, средний — 5 января, и младший — 10 января.

— Мары в вольере живут одной группой, но вместе с ними еще живут белолицые саки и обыкновенные игрунки. При этом все виды друг другу не мешают и не конфликтуют. Беременность самок и рождение малышей также не изменило ситуации — в вольере мир и покой. Детеныши чакоанских мар едят то же, что и взрослые, при этом они все еще побегают к мамам и сосут молоко. А иногда малыши путают мам, походя к чужой самке, но матери своих детенышей знают. При этом, если такие ситуации случаются и к чужим относятся спокойно, — рассказала о жизни подрастающего потомства зоотехник отдела мелких приматов и пингвинов Мария Васенина.

В зоопарке добавили, что в январе произошло прибавление в семействе и у представителей других видов. Потомство появилось у сервалов, там родились два малыша. Также родителями стали камерунские козы. Коза Травка родила трех малышей, а Весна — двух. Помимо этого в зоопарке недавно родился детеныш у свинкообразных пекари.

Мары растут очень быстро и уже едят то, что и взрослые особи. Фото: Юлия Сопко.

ИСТОЧНИК KP.RU