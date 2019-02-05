2019-02-05T05:15:59+03:00
Общество

В одних тапочках: накопивший 500 тысяч долга новосибирец пытался сбежать от пристава через окно второго этажа

Мужчина накопил полумилионный долг по договору займа и не торопился его отдавать
Надежда ЯРКОВА
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Должник хотел сбежать от пристава через окно второго этажа.Должник хотел сбежать от пристава через окно второго этажа.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Новосибирска, накопивший крупный долг, попытался сбежать от приставов через окно со второго этажа.

— Новосибирец накопил более 500 тысяч рублей по договору займа, однако деньги отдавать не спешил. Чтобы застать должника дома судебные приставы Калининского района решили прийти к нему вечером. Дверь им открыли молодые люди, которые представились знакомыми должника. Они сказали, что нужный приставам мужчина здесь сейчас не живет, а на время своего отсутствия пустил их пожить в этой квартире. Судебный пристав, поверив этому, уже собирался уходить, но в этот момент из ванной комнаты вышел мужчина, внешне похожий на должника, к тому же при виде судебного пристава он попытался спрятаться в дальней комнате, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Открыв дверь в комнату, судебный пристав увидел мужчину в верхней одежде и домашних тапочках, который стоял на подоконнике перед открытым окном, собираясь прыгнуть со второго этажа.

Долгими уговорами приставу удалось убедить мужчину не делать этого и слезть с окна. Мужчина признался, что он действительно тот самый должник и через окно он хотел сбежать.

— В итоге, в счет долга в квартире должника пристав арестовал его имущество, а именно новый, еще не распакованный iPhone, два ЖК-телевизора и другую бытовую технику, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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