Довез до травмпункта и уехал: ГИБДД ищет сбившего двух женщин возле НГУ водителя

СЕГОДНЯ 03:58 2019-02-05T05:40:36+03:00

Водитель сбил женщин возле НГУ, а после оставил их в травмпункте. Фото: "КП" Архив

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ГИБДД ищет очевидцев: неизвестный водитель сбил двух женщин на «зебре», после чего отвез их в больницу, а сам уехал.

— Авария случилась 2 февраля около 7 часов вечера в Советском районе напротив дома по улице Пирогова, 2. Водитель на неустановленном автомобиле сбил двух женщин, переходивших дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

После ДТП, водитель посадил женщин в машину и довез до травмпункта ЦРБ СО РАН, после чего скрылся с места. При этом мужчина не оставил свои контактные данные и не сообщил о произошедшем в ГИБДД.

— Имеется предположение, что наезд совершил водитель пожилого возраста на автомобиле Toyota RAV4 черного цвета, — отметили в ведомстве.

Очевидцев произошедшего ДТП или тех, у кого имеется запись с видеонаблюдения или с видеорегистраторов, просят позвонить по телефонам 002 или 232-23-19, 232-23-35, 232-23-51.

ИСТОЧНИК KP.RU