Погода на день в Новосибирске: 5 февраля будут туманы и 30 градусов мороза
Сегодня в городе будет до 30 градусов мороза, туманы и дымка.
— Во вторник, 5 февраля в Новосибирске ожидается небольшая облачность без осадков, местами дым, дымка, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 28-30 градусов, к ночи мороз усилится до минус 35-37 градусов, в пригороде до минус 43 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.- Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.
По области также будет небольшая облачность без осадков, при прояснениях изморозь, дым, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 26-31 градусов, ночная температура около минус 34-39 градусов, при прояснениях до минус 46 градусов.
«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам морозную и ясную погоду с температурой днем до минус 29 градусов и ночной до минус 35 градусов. Крепкие морозы задержатся в городе еще до конца недели с небольшим ослабление до минус 25 градусов в отдельные дни.
ИСТОЧНИК KP.RU