«С такими морозами можно и обогреватель носить»: сибиряки в пледе рассмешили пассажиров метро

СЕГОДНЯ 20:18 2019-02-04T20:18:34+03:00

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Когда на улице под минус 40 градусов, каждый греется кто во что горазд. Кто-то дома пьет горячий чай, кто-то идет в баню. А если приходится в холода куда-то ехать, то тут любые подручные средства пригодятся. Например, в группе «Мода Новосибирского Метро» появилось фото, как двое пассажиров укутались в леопардовый плед.

Снимок парочки, у которой из-под пледа видна только обувь, рассмешил пассажиров метро, и сейчас они веселятся в комментариях.

- С такими морозами можно и обогреватель с собой носить, - смеются одни.

- Главное, что ты никого не видишь: это идеально. А утром в метро можно в таком виде устроить самому себе концерт: наушники надел, темно, музыкально, - юморят вторые.

- Да это Макс из +100500, - предполагают третьи.

ИСТОЧНИК KP.RU