Умный в школу не пойдет: родители начали массово регистрировать первоклашек через сайт госуслуг

СЕГОДНЯ 14:49 2019-02-04T14:56:10+03:00

А что так можно было? Большая часть новосибирских родителей отправили заявки на регистрацию детей в первые классы через интернет. Фото: Влад КОМЯКОВ

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1 февраля в регионе стартовала официальная запись первоклассников в школы. Родители в надежде отправить ребенка в самую лучшую, по их мнению, учебную организацию караулили очереди ночью на улице. Некоторые были даже готовы отдать деньги продавцам мест в этих живых очередях. Между тем часть родителей решила действовать обходным путем, воспользовавшись порталом Госуслуги.

— В первые минуты старта приемной кампании 715 родителей воспользовались возможностью записаться через портал госуслуг, не выходя из дома. По состоянию на 7.00 количество заявлений составило 1 312. Утром 4 февраля эта цифра уже превысила 3000, — сообщают в правительстве Новосибирской области.

Если учесть, что всего на сегодняшний день зарегистрировано порядка 5500 заявок, то получается, что больше половины родителей воспользовались для регистрации интернетом.

На сайте госуслуг разъясняется, что первыми в школы зачисляются дети по микроучасткам, а потом уже при наличии свободных мест принимают заявки от родителей из удаленных районов.

ИСТОЧНИК KP.RU