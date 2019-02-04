Просто форточки закроют: шесть районов Новосибирска предупредили о снижении температуры теплоносителя

СЕГОДНЯ 14:17 2019-02-04T14:17:41+03:00

В связи с неполадкой оборудования на ТЭЦ-5 температура на теплоносителе снизится на несколько градусов. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в 10.15 Единая дежурная диспетчерская служба Новосибирска разослала информационные сообщения в управляющие организации города. Сотрудников предупредили, что в связи с неполадкой оборудования на ТЭЦ-5 температура на теплоносителе снизится до 98 градусов. Изменения режима могут затронуть жителей шести районов правобережья. Однако в управляющих организациях считают, что люди не заметят изменения температурного режима.

— До этого нам давали тепло на уровне 110 градусов, и это было на пределе наших возможностей. Коммуникации старые, мы боялись за оборудование, — рассказывает сотрудник ТСЖ «Изумрудный город», — сейчас должны понизить немного температуру до 98 градусов, это более приемлемые цифры. Жильцы даже не заметят перемен, может кто-то просто форточку закроет, наоборот хорошо — не будет улицу отапливать.

В СГК сегодня сообщили, что на одном из котлов Новосибирской ТЭЦ-5 ведутся технические работы в связи с небольшой неполадкой на оборудовании.

— Такие неполадки — это нормальный, рабочий процесс. Они периодически возникают и мы всегда к ним готовы. Станция работает в штатном режиме, постоянно ведется мониторинг качества теплоснабжения, — добавили энергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU