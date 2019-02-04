Никак не уехать: автовокзал отменил десятки междугородних рейсов из Новосибирска

СЕГОДНЯ 11:52 2019-02-04T11:52:02+03:00

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В Новосибирскую область пришли 40-градусные морозы, из-за которых автовокзал отменил десятки междугородних рейсов до конца недели.

— Сегодня, 4 февраля автовокзал отменил автобусные рейсы из Новосибирска в Томск, Барнаул, Кемерово, Юрга, Бийск, Краснозерское, Ордынское и Усть-Каменогорск, всего более десятка рейсов. Также междугородние рейсы отменены и на последующие дни до 10 февраля включительно, — сообщили в справочной Новосибирского автовокзала. — Отмена связана с аномальными погодными условиями.

Если вы собираетесь в дорогу, то перед тем, как ехать на автовокзал, обязательно позвоните в справочную по телефону: (383) 223-25-00 и уточните, отменили ваш рейс или нет.

Напомним, по данным синоптиков, аномальные морозы до минус 40 градусов продержатся в Новосибирской области до конца недели. По области и ночью температуры будут еще ниже, до 46 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU