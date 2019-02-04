2019-02-04T08:48:46+03:00
Общество

В Толмачево теплее, там -38: самолет «Москва-Красноярск» сел в Новосибирске из-за сильных холодов

В аэропорту Толмачево экстренно сел самолет из Москвы
Надежда ЯРКОВА
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Самолет из Москвы решил сесть в Толмачево.Самолет из Москвы решил сесть в Толмачево.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня, 4 февраля в новосибирском Толмачево из-за аномального мороза сел, летевший до Красноярска из Москвы, самолет.

Летевший из Москвы в Красноярск самолет приземлился в Новосибирске. О вынужденной посадке в Толмачево написала на своей странице в «Фейсбуке» одна из его пассажирок Мария Козлова.

— Уважаемые дамы и господа, из-за погодных условий мы вынуждены совершить посадку в городе Новосибирске. За бортом -38 градусов. Боюсь только спросить, сколько в Красноярске, а также святая Сибирь, я просто хочу домой, — пишет возмущенная пассажирка воздушного судна.

В пресс-службу аэропорта Толмачево за информацией об экстренно севшем в Новосибирске самолете дозвониться не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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