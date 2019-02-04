Ушла из дома и пропала: под Новосибирском ищут девушку-подростка с пирсингом в носу
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 15-летнюю Алену Овчаренко из Бердска Новосибирской области.
— 29 января она вышла из дома в поселке Новый города Бердск и до сих пор ее местонахождение неизвестно, — рассказал руководитель отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин, добавив, что подросток уже не первый раз сбегает из дома.
Приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые. В день пропажи была одета в темно-синий удлиненный пуховик с капюшоном, черные джинсы, черную вязаную шапку, бежевые полуботинки на шнурках. С собой у школьницы была черная сумка.
Из особых примет: у девочки в носу пирсинг.
Всех, кто знает что- либо о том, где сейчас находится Алена Овчаренко, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.
У школьницы в носу пирсинг. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
ИСТОЧНИК KP.RU