2019-02-04T07:49:34+03:00
Общество

Ушла из дома и пропала: под Новосибирском ищут девушку-подростка с пирсингом в носу

В поисковом отряде отметили, что школьница не первый раз уходит из дома
Надежда ЯРКОВА
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Подросток не первый раз уходит из дома. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".Подросток не первый раз уходит из дома. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 15-летнюю Алену Овчаренко из Бердска Новосибирской области.

— 29 января она вышла из дома в поселке Новый города Бердск и до сих пор ее местонахождение неизвестно, — рассказал руководитель отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин, добавив, что подросток уже не первый раз сбегает из дома.

Приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые. В день пропажи была одета в темно-синий удлиненный пуховик с капюшоном, черные джинсы, черную вязаную шапку, бежевые полуботинки на шнурках. С собой у школьницы была черная сумка.

Из особых примет: у девочки в носу пирсинг.

Всех, кто знает что- либо о том, где сейчас находится Алена Овчаренко, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

У школьницы в носу пирсинг. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

У школьницы в носу пирсинг. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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