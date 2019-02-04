Слух не подвел: новосибирский экс-биатлонист вычислил в поезде вооруженного обрезом пассажира

СЕГОДНЯ 06:50 2019-02-04T06:50:46+03:00

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В Новосибирской области транспортные полицейские задержали вооруженного обрезом пассажира электропоезда, а помог им в этом ехавший в том же поезде бывший спортсмен-биатлонист.

— В одном из пригородных поездов на станции Инская сотрудники линейного отдела задержали вооруженного обрезом мужчину. Мужчина показывал оружие своим спутникам, а затем направил обрез в их сторону и нажал на спуск. Опасного пассажира заметил бывший новосибирский спортсмен-биатлонист, который услышав характерный щелчок курка, понял, что обрез ружья — настоящий. Вооруженный мужчина увидел на себе взгляд спортсмена и спрятал обрез в сумку. Спортсмен, выйдя на станции, тут же сообщил в службу «112» о произошедшем в вагоне а также подробно описал внешность пассажира с обрезом. Вся информация немедленно была передана в транспортную полицию, — рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Сотрудники линейного отдела по приметам смогли найти подозреваемого, им оказался безработный 32-летний житель Искитимского района, ранее дважды привлекавшийся к уголовной ответственности.

— Изготовленный кустарным способом из гладкоствольного ружья 16 калибра обрез у него изъят. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье — незаконное хранение огнестрельного оружия, что грозит тюремным сроком до 4 лет со штрафом до 80 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.

В линейном отделе уточнили, что сейчас проводятся криминалистические экспертизы оружия. Полицейские не исключают возможную причастность подозреваемого к преступлениям с использованием оружия.

Теперь сибиряку грозит тюремный срок за опасное оружие. Фото: УТ МВД по СФО.

ИСТОЧНИК KP.RU