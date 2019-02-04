2019-02-04T06:50:46+03:00
Происшествия

Слух не подвел: новосибирский экс-биатлонист вычислил в поезде вооруженного обрезом пассажира

Бывший спортсмен- биатлонист узнал оружие по характерному щелчку курка
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Мужчина хвастался обрезом своим попутчикам. Фото: УТ МВД по СФО.Мужчина хвастался обрезом своим попутчикам. Фото: УТ МВД по СФО.
Изменить размер текста:

В Новосибирской области транспортные полицейские задержали вооруженного обрезом пассажира электропоезда, а помог им в этом ехавший в том же поезде бывший спортсмен-биатлонист.

— В одном из пригородных поездов на станции Инская сотрудники линейного отдела задержали вооруженного обрезом мужчину. Мужчина показывал оружие своим спутникам, а затем направил обрез в их сторону и нажал на спуск. Опасного пассажира заметил бывший новосибирский спортсмен-биатлонист, который услышав характерный щелчок курка, понял, что обрез ружья — настоящий. Вооруженный мужчина увидел на себе взгляд спортсмена и спрятал обрез в сумку. Спортсмен, выйдя на станции, тут же сообщил в службу «112» о произошедшем в вагоне а также подробно описал внешность пассажира с обрезом. Вся информация немедленно была передана в транспортную полицию, — рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Сотрудники линейного отдела по приметам смогли найти подозреваемого, им оказался безработный 32-летний житель Искитимского района, ранее дважды привлекавшийся к уголовной ответственности.

— Изготовленный кустарным способом из гладкоствольного ружья 16 калибра обрез у него изъят. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье — незаконное хранение огнестрельного оружия, что грозит тюремным сроком до 4 лет со штрафом до 80 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.

В линейном отделе уточнили, что сейчас проводятся криминалистические экспертизы оружия. Полицейские не исключают возможную причастность подозреваемого к преступлениям с использованием оружия.

Теперь сибиряку грозит тюремный срок за опасное оружие. Фото: УТ МВД по СФО.

Теперь сибиряку грозит тюремный срок за опасное оружие. Фото: УТ МВД по СФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушла из дома и пропала: под Новосибирском ищут девушку-подростка с пирсингом в носу
Автобус из Шерегеша с 50 туристами попал в ДТП с КАМАЗом: есть погибший
Смертельная авария на встречке: водитель «Калдины» погиб в столкновении с «Паджеро» на выезде из города
Пламя полыхало: ночью в 17-этажном доме на Фадеева загорелся балкон
Машина стояла вскрытая возле дома: в Новосибирске пропал хозяин магазина автозапчастей
Погода на день в Новосибирске: 32-градусный мороз и ветер
Огромный столб дыма: в Кировском районе Новосибирска сгорел частный дом, где делали мебель
«Сказал, что проверит счетчики»: полиция ищет лже-коммунальщика, который забрал у 82-летней бабушки 900 рублей
Квартира ужасов: мама ребенка-инвалида получила очень страшное жилье с выбитыми окнами
В Новосибирске спасли двух пьяных мужчин, упавших в овраг
В Новосибирске двое пассажиров отказались платить таксисту и переломали ему лицо
«Была возмущена вся Россия»: глухонемую сибирячку, которая на глазах детей подожгла собаку, отдали под суд
Будет тепло и солнечно: еж-провидец из Новосибирского зоопарка предсказал раннюю весну
«Почему Таллин? В России нет достойных городов?»: соцсети остро отреагировали на выбор столицы Тотального диктанта-2019
Погода в Новосибирске на день 3 февраля: - 35 и нечем дышать
Новосибирская прокуратура разъяснила, можно ли выгуливать собаку без намордника
Ольгу Бузову взломали? Instagram артистки стал рассказывать про ученых и наночастицы
-49 под Новосибирском – аномальные морозы бьют рекорды
В Бердске сгорело 10 микроавтобусов, власти ищут маршруткам замену
Последствия аномальной погоды в Новосибирске: из-за морозов отменяются соревнования по биатлону
Микроавтобус протаранил 8 автомобилей на встречке в Новосибирске
Из-за аномальных морозов под Новосибирском сломался автобус с пассажирами