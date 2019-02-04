Смертельная авария на встречке: водитель «Калдины» погиб в столкновении с «Паджеро» на выезде из города

СЕГОДНЯ 05:00 2019-02-04T05:00:28+03:00

В аварии на Гусинобродском тракте погиб водитель «Тойоты» и пострадали дети, ехавшие в «Паджеро»

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Смертельное ДТП произошло вечером в воскресенье, 3 февраля на Гусинобродском тракте.

— 3 февраля около 8 часов вечера на Гусинобродском тракте, недалеко от поворота на Крематорий, произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Caldina и Mitsubishi Pajero Sport. По неустановленной причине, водитель за рулем «Тойоты» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Паджеро», — аварийные комиссары МОО АВАРКОМ в группе в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

В результате аварии водитель «Тойоты» от полученных травм скончался на месте. Также, в ДТП пострадали дети из «Паджеро». О характере травм не сообщается.

На месте аварии работали сотрудники полиции, скорой помощи и спасатели.

В ДТП пострадали дети, находившиеся в "Паджеро". Фото: "Инцидент.Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU