Смертельная авария на встречке: водитель «Калдины» погиб в столкновении с «Паджеро» на выезде из города
Смертельное ДТП произошло вечером в воскресенье, 3 февраля на Гусинобродском тракте.
— 3 февраля около 8 часов вечера на Гусинобродском тракте, недалеко от поворота на Крематорий, произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Caldina и Mitsubishi Pajero Sport. По неустановленной причине, водитель за рулем «Тойоты» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Паджеро», — аварийные комиссары МОО АВАРКОМ в группе в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
В результате аварии водитель «Тойоты» от полученных травм скончался на месте. Также, в ДТП пострадали дети из «Паджеро». О характере травм не сообщается.
На месте аварии работали сотрудники полиции, скорой помощи и спасатели.
В ДТП пострадали дети, находившиеся в "Паджеро". Фото: "Инцидент.Новосибирск".
ИСТОЧНИК KP.RU