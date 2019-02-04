2019-02-04T05:04:09+03:00
Происшествия

Пламя полыхало: ночью в 17-этажном доме на Фадеева загорелся балкон

Очевидцы предполагают, что причиной пожара мог стать залетевший сверху окурок
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня ночью в жилом доме на Фадеева случился пожар.Сегодня ночью в жилом доме на Фадеева случился пожар.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Северном микрорайоне Калининского района ночью 3 февраля в новостройке вспыхнул балкон.

— В 17-этажном доме по адресу Фадеева, 66/5 загорелась квартира на втором этаже. По предварительной информации возгорание началось с балкона, который, по всей видимости был незастеклен, — сообщают подписчики группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы пожара предполагают, что возгорание началось из-за попавшего на балкон окурка.

Получить более подробную информацию о пожаре в МЧС пока не удалось. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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