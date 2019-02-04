Машину оставил возле дома: в Кировском районе пропал легко одетый новосибирец

СЕГОДНЯ 04:06 2019-02-04T04:06:22+03:00

Новосибирец вышел из дома 31 января и до сих пор не вернулся. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

35-летний новосибирец ушел в неизвестном направлении еще 31 января

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Житель Кировского района пропал в прошлый четверг, 31 января и был одет в легкую куртку и джинсы.

— Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего 35-летнего Григория Климова. 31 января он вышел из дома в Кировском районе и ушел в неизвестном направлении. До сих пор его местонахождение неизвестно, — рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в Новосибирске, добавив, что ушел мужчина пешком, его машина осталась возле подъезда.

Приметы: рост 172 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы темно-русые. В день пропажи был одет в синие джинсы, ярко-синюю легкую куртку, темные ботинки и черную шапку.

Всех, кто может знать, где сейчас находится Григорий Климов, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

Мужчина был одет в легкую куртку и джинсы. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU