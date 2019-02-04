2019-02-04T03:17:10+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 32-градусный мороз и ветер

Какая погода ждет новосибирцев в начале новой недели
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня в городе будет мороз до минус 32 градусов.Сегодня в городе будет мороз до минус 32 градусов.Фото: Татьяна СОРОКИНА
Изменить размер текста:

Сегодня в городе будет до минус 32 градусов мороза, холодный ветер, на дорогах скользко.

— В понедельник, 4 февраля в городе ожидается небольшая облачность без осадков, местами дымка, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 30-32 градусов, к ночи мороз усилится до минус 34-36 градусов, в пригороде до минус 41 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет небольшая облачность без осадков, ночью по юго-западу местами небольшой снег, при прояснениях изморозь, дым, , на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 29-34 градусов, ночная опустится до минус 32-37 градусов, при прояснениях до минус 44 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают ясную, морозную погоду с температурой днем до минус 32 градусов и ночью до максимальных минус 40 градусов. В последующие дни прогноз неутешительный, аномальные морозы сохранятся в регионе до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смертельная авария на встречке: водитель «Калдины» погиб в столкновении с «Паджеро» на выезде из города
Пламя полыхало: ночью в 17-этажном доме на Фадеева загорелся балкон
Машину оставил возле дома: в Кировском районе пропал легко одетый новосибирец
Огромный столб дыма: в Кировском районе Новосибирска сгорел частный дом, где делали мебель
«Сказал, что проверит счетчики»: полиция ищет лже-коммунальщика, который забрал у 82-летней бабушки 900 рублей
Квартира ужасов: мама ребенка-инвалида получила очень страшное жилье с выбитыми окнами
В Новосибирске спасли двух пьяных мужчин, упавших в овраг
В Новосибирске двое пассажиров отказались платить таксисту и переломали ему лицо
«Была возмущена вся Россия»: глухонемую сибирячку, которая на глазах детей подожгла собаку, отдали под суд
Будет тепло и солнечно: еж-провидец из Новосибирского зоопарка предсказал раннюю весну
«Почему Таллин? В России нет достойных городов?»: соцсети остро отреагировали на выбор столицы Тотального диктанта-2019
Погода в Новосибирске на день 3 февраля: - 35 и нечем дышать
Новосибирская прокуратура разъяснила, можно ли выгуливать собаку без намордника
Ольгу Бузову взломали? Instagram артистки стал рассказывать про ученых и наночастицы
-49 под Новосибирском – аномальные морозы бьют рекорды
В Бердске сгорело 10 микроавтобусов, власти ищут маршруткам замену
Последствия аномальной погоды в Новосибирске: из-за морозов отменяются соревнования по биатлону
Микроавтобус протаранил 8 автомобилей на встречке в Новосибирске
Из-за аномальных морозов под Новосибирском сломался автобус с пассажирами