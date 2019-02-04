Погода на день в Новосибирске: 32-градусный мороз и ветер

СЕГОДНЯ 03:17 2019-02-04T03:17:10+03:00

Сегодня в городе будет мороз до минус 32 градусов. Фото: Татьяна СОРОКИНА

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Сегодня в городе будет до минус 32 градусов мороза, холодный ветер, на дорогах скользко.

— В понедельник, 4 февраля в городе ожидается небольшая облачность без осадков, местами дымка, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 30-32 градусов, к ночи мороз усилится до минус 34-36 градусов, в пригороде до минус 41 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет небольшая облачность без осадков, ночью по юго-западу местами небольшой снег, при прояснениях изморозь, дым, , на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 29-34 градусов, ночная опустится до минус 32-37 градусов, при прояснениях до минус 44 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают ясную, морозную погоду с температурой днем до минус 32 градусов и ночью до максимальных минус 40 градусов. В последующие дни прогноз неутешительный, аномальные морозы сохранятся в регионе до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU