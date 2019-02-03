2019-02-03T13:35:13+03:00
Происшествия

Огромный столб дыма: в Кировском районе Новосибирска сгорел частный дом, где делали мебель

ЧП произошло на улице Ольховской
Виктория МИНАЕВА
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Дом загорелся днем 3 февраля.Дом загорелся днем 3 февраля.
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Жителей Новосибирска напугал огромный столб дыма, который был виден из разных частей города днем 3 февраля. Оказалось, пожар произошел на улице Ольховской в Кировском районе.

— В Кировском районе на улице Ольховской горит частный дом. Огромный столб дыма виден из разных частей города. На месте происшествия работают пожарные. Читатель сообщает, что в горящем здании может находится мебельное производство, — сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54.

Ее подписчики дополнили, что в доме действительно делали мебель.

— Часов с 11 не могут потушить. Так же у них двухэтажный длинный дом, где живут рабочие. Или дом горит, или помещение, где делают мебель, — написала Лидия, соседка погорельцев.

К 16.30 огонь уже был потушен.

Пожар на улице Ольховской в Новосибирске: горит частный дом, где делали мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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