2019-02-03T13:17:23+03:00
Происшествия

«Сказал, что проверит счетчики»: полиция ищет лже-коммунальщика, который забрал у 82-летней бабушки 900 рублей

В Новосибирске жертвой афериста стала пожилая женщина
Виктория МИНАЕВА
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Под предлогом проверки счетчиков мужчина забрался в дом к пенсионерке. Фото: архив\пресс-служба МРСК Юга.Под предлогом проверки счетчиков мужчина забрался в дом к пенсионерке. Фото: архив\пресс-служба МРСК Юга.
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Новосибирские полицейские ищут афериста, который входит в доверие к пожилым людям. Мужчина стучится в квартиры, представляется работником коммунальных служб и заявляет о необходимости проверить счетчики. Жертвой преступника 2 февраля стала 82-летняя бабушка.

— Около 15.00 в Советском районе неустановленный мужчина под предлогом проверки показаний приборов учета вошел в квартиру дома по улице Терешковой и похитил у 82-летней женщины кошелек, в котором находилось 900 рублей, — сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области, добавляя, что потерпевшая сама обратилась в полицию.

В МВД уже возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», идет расследование. К сожалению, преступник не попал под камеры видеонаблюдения, поэтому есть только словесное его описание.

Это молодой человек славянской внешности, на вид 20-25 лет, среднего роста, худощавого телосложения. Лицо овальное, глаза голубые (серые). Был одет: на голове черная вязаная шапочка, куртка матерчатая коричневого цвета, трико серого цвета.

Если вы знаете что-либо об этом человеке, звоните в полицию: (383) 232-18-70, 232-18-69, либо в дежурную часть по телефону: 232-19-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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