2019-02-03T12:57:47+03:00
Общество

Квартира ужасов: мама ребенка-инвалида получила очень страшное жилье с выбитыми окнами

Жительница Новосибирска Ольга Лялина добивается, чтобы чиновники сделали там ремонт [фото]
Виктория МИНАЕВА
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Ванная комната в "новой" квартире.Ванная комната в "новой" квартире.
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Жительница Новосибирска Ольга Лялина воспитывает двух дочек, старшая болеет тяжелой формой ДЦП и эпилепсией. Ольга рассказывает, что с 2014 года пыталась добиться от чиновников положенного для ее семьи жилья. Недавно это удалось. Но, когда она вошла в новую квартиру, поняла, что над ней просто издеваются.

Ремонт в квартире, похоже, делали лет 20 назад...

Ремонт в квартире, похоже, делали лет 20 назад...

— У меня ребенок с эпилепсией, а эпилептикам положено вне очереди жилое помещение. Долго шли суды, наконец, мы суд выиграли. А потом стали обивать пороги чиновникам. Сначала нам отвечали: «Вариантов нет, квартир нет, в жилищном фонде ничего нет». Меня выгоняли из кабинета: «Идите в министерство финансов, просите, чтобы они выделили деньги на покупку квартиры для вашего ребенка», — рассказала «КП»-Новосибирск» Ольга. — Мне пришлось написать в прокуратуру и приставам, что решение суда не исполняется. И тут же нашлись варианты.

Батареи находятся в аварийном состоянии.

Батареи находятся в аварийном состоянии.

Ольге сказали, что дают ей 60 квадратных метров жилья почти в центре города — возле площади Калинина. Но заранее квартиру посмотреть не дали.

Окна оказались разбиты.

Окна оказались разбиты.

— Нам не давали ключи, хотя мы просили. Уверяли, что квартира хорошая. Когда мы подписали договор соцнайма и приехали туда, были в ужасе, — говорит Ольга. — Это не жилое помещение, это просто помещение. Здесь не было воды, не работал свет. Он не просто был отключен, тут в проводке дело — она вся гнилая. Где-то разбитые окна, в квартире очень холодно. Просто прям выбитые окна. Застеклить их не получится, там рамы гнилые. Батареи тоже аварийные, несколько раз они топили соседей пока тут никто не жил. Под полами плесень и гнилые доски. Ванная и унитаз — просто убитые, не работает ничего.

Ольга уверена, что ее права нарушили:

— В решении суда написано, что квартира должна быть жилая и благоустроенная. Я просила по-хорошему чиновников сделать ремонт, но они отказывают, — признается сибирячка. Видимо, ей предстоят новые суды...

Интересно, а сами бы чиновники приняли бы ванну в таких условиях?

Интересно, а сами бы чиновники приняли бы ванну в таких условиях?

ИСТОЧНИК KP.RU

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