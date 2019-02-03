2019-02-03T12:37:00+03:00
Происшествия

В Новосибирске спасли двух пьяных мужчин, упавших в овраг

Их сейчас выхаживают медики: у пострадавших сильное обморожение
Виктория МИНАЕВА
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Спасатели достали людей из оврага. Фото: архив спасателей\vk.com/assnsoСпасатели достали людей из оврага. Фото: архив спасателей\vk.com/assnso
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В Новосибирске во время холодов сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы спасли жизнь двум мужчинам, перебравшим со спиртным. Парочка плохо смотрела под ноги и угодила в овраг, из которого не могла выбраться. ЧП произошло глубокой ночью в Калининском районе.

— В районе пяти часов в Калининском районе на улице Красных зорь двое мужчин упали в овраг, — сообщает МАСС. — Проведена разведка. Мужчины обнаружены в сильном алкогольном опьянении, с переохлаждением и обморожениями.

Пострадавших достали из оврага и передали врачам. Напомним, в эти выходные ночью температура в Новосибирске опускается до -40 и ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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