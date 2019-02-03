2019-02-03T08:04:48+03:00
Происшествия

«Была возмущена вся Россия»: глухонемую сибирячку, которая на глазах детей подожгла собаку, отдали под суд

Зоозащитники добились возбуждения уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными»
Виктория МИНАЕВА
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Щенка спасти не удалось. А Ольгу отдали под суд.Щенка спасти не удалось. А Ольгу отдали под суд.
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В Новосибирской области идет суд над глухонемой жительницей райцентра Венгерово — Ольгой П. Девушка обвиняется по редкой уголовной статье «Жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего». Речь идет о событиях прошлого года: в конце лета Ольга на глазах детворы подожгла щенка.

Ольга бросила щенка в бочку с горящим мусором. Только за то, что щенок мешал ей пройти, а ведь щеночек-то размером с кошку, — рассказывают зоозащитники из сообщества «Мокрый нос». — Все это произошло на глазах у местной ребятни. Пацаны пытались вытащить щенка из огня, но эта мадам не давала подойти к бочке.

Общественники тогда пытались спасти собачонку, со всей России неравнодушные люди присылали на реабилитацию щенка деньги.

— Мы старались, врачи старались, но щенок не выжил. Слишком тяжелые травмы и тяжелая ожоговая интоксикация, — рассказала «КП»-Новосибирск» Наталия Новак, представитель общественной организации «Мокрый нос». — В возбуждении уголовного дела сыграла активная роль не только зоозащиты, была возмущена вся Россия. Очень много людей писали заявления в Новосибирскую прокуратуру с просьбой наказать Ольгу. Да, Ольга практически глухонемая, но это не значит, что она должна избежать наказания. Мы наблюдаем, что в деревнях несколько другое отношение к животным — потребительское что ли... В прошлом году к нам привозили тоже с района собачку с перерезанным горлом, которая месяца-полтора с такой раной жила. Сейчас в одном из районов ищут собаку с травмой задних конечностей... И много таких покалеченных по районам и деревням.

Зоозащитники считают, что нужен прецедент, чтобы люди поняли, что жизнь животного — тоже бесценна. По закону Ольге грозит срок от трех до пяти лет, или штраф от ста тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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