2019-02-03T06:49:37+03:00
Дом. Семья

Будет тепло и солнечно: еж-провидец из Новосибирского зоопарка предсказал раннюю весну

Пока в это с трудом вериться, ведь за окном -35 [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Ежик сделал свой выбор.Ежик сделал свой выбор.
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Новосибирцев подбодрили предсказания ежа из Новосибирского зоопарка. В то время, как город переживает лютые морозы (температура на этих выходных опускалась до -43), в зверинце устроили гадание на еже, попросили колючего провидца предсказать, какая весна ждет сибиряков. Традиционно фырчащему пророку поставили две миски с едой. Возле одной — картинка со светящим солнышком. Возле другой — солнце съедают тучи.

— По традиции наш малыш должен определить погоду на ближайшую весну путем выбора миски с лакомством. И ура, в этом году весну наш малыш-еж предсказал теплую и солнечную, — радостно оповестили интернет-аудиторию в Новосибирском зоопарке, выставив видео с предсказанием.

Гадание на еже: какая весна будет - теплая или холодная? .

Напомним, 2 февраля в США и Канаде отмечают День сурка, в Новосибирском же зоопарке в это число празднуют День ежа. Пока американцы предсказывают погоду по суркам, мы, русские, гадаем на ежах. И очень надеемся, что прогноз ежика сбудется. Желательно, чтоб поскорее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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