Погода в Новосибирске на день 3 февраля: - 35 и нечем дышать

СЕГОДНЯ 05:54 2019-02-03T05:54:26+03:00

В такую погоду - только в таких шапках гулять. Фото: Олег УКЛАДОВ

Какая будет погода в Новосибирске на день 3 февраля

Изменить размер текста: A A

Cиноптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 3 февраля ожидаются сильные морозы, поэтому спасатели по-прежнему не рекомендуют поездки за город. Утром температура воздуха в некоторых районах опустится до — 35 градусов.

— В первой половине дня ожидается погода без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха -28, -30 С, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Местами дым, дымка. На дорогах гололедица.

При этом из-за морозов и безветренной погоды в воздухе скапливается много вредных примесей.

— В Новосибирске ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия. Предприятиям рекомендовано ввести режим № 1 до 04 февраля, — добавляют синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU