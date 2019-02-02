2019-02-02T14:43:21+03:00
Звезды

Ольгу Бузову взломали? Instagram артистки стал рассказывать про ученых и наночастицы

Ведущая шоу «Дом-2» написала в социальную сеть о достижениях новосибирских биологов. Они нашли новый способ понизить артериальное давление
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Ольге Бузовой мало половин, теперь она и до науки добралась!Ольге Бузовой мало половин, теперь она и до науки добралась!
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Ольга Бузова, отложив в сторону посты о любви и красоте, внезапно написала в Instagram о науке. Ведущая «Дома-2», вдруг, заговорила про наночастицы.

«Наши талантливые биологи из Новосибирска создали особые наночастицы, понижающие артериальное давление. Болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, пока остаются одной из самых распространенных проблем со здоровьем. У большинства эти проблемы возникают из-за стабильно высокого давления в кровеносных сосудах!» - написала артистка в сети.

Это уже не первый случай, когда Ольга неожиданно меняет сферу интересов. Прежде она была участницей реалити-шоу, потом стала ведущей. Затем, вдруг, вышла на эстраду. Любители музыки еще не оправились от этого культурного шока, а Бузова уже поглядывает в сторону новосибирского Академгородка. Страшно подумать, какие открытия ждут мир, если девушка возьмет наночистицы в свои руки. Впрочем, есть вероятность, что страницу артистки просто взломали.

«Я это пишу, потому что считаю такие достижения большим шагом вперед, а еще чтобы напомнить всем, что здоровье - это очень важно, - объясняет в соцсети Ольга (либо тот, как завладел ее аккаунтом). - Нельзя относиться к нему халатно. Говорю себе это каждый день, и напоминаю вам. Особенно люди в возрасте часто думают, что не надо проводить обследования, потому что и так хорошо себя чувствуют! Давайте следить за своим здоровьем. И беречь себя и своих близких».

Неожиданный пост от Ольги Бузовой удивил поклонников.

Неожиданный пост от Ольги Бузовой удивил поклонников.

Впрочем, если серьезно, ученые Сибирского отделения РАН, действительно, совершают потрясающие открытия. И, несомненно, заслуживают похвал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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