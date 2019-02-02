Ольгу Бузову взломали? Instagram артистки стал рассказывать про ученых и наночастицы

СЕГОДНЯ 14:43 2019-02-02T14:43:21+03:00

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Ольга Бузова, отложив в сторону посты о любви и красоте, внезапно написала в Instagram о науке. Ведущая «Дома-2», вдруг, заговорила про наночастицы.

«Наши талантливые биологи из Новосибирска создали особые наночастицы, понижающие артериальное давление. Болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, пока остаются одной из самых распространенных проблем со здоровьем. У большинства эти проблемы возникают из-за стабильно высокого давления в кровеносных сосудах!» - написала артистка в сети.

Это уже не первый случай, когда Ольга неожиданно меняет сферу интересов. Прежде она была участницей реалити-шоу, потом стала ведущей. Затем, вдруг, вышла на эстраду. Любители музыки еще не оправились от этого культурного шока, а Бузова уже поглядывает в сторону новосибирского Академгородка. Страшно подумать, какие открытия ждут мир, если девушка возьмет наночистицы в свои руки. Впрочем, есть вероятность, что страницу артистки просто взломали.

«Я это пишу, потому что считаю такие достижения большим шагом вперед, а еще чтобы напомнить всем, что здоровье - это очень важно, - объясняет в соцсети Ольга (либо тот, как завладел ее аккаунтом). - Нельзя относиться к нему халатно. Говорю себе это каждый день, и напоминаю вам. Особенно люди в возрасте часто думают, что не надо проводить обследования, потому что и так хорошо себя чувствуют! Давайте следить за своим здоровьем. И беречь себя и своих близких».

Неожиданный пост от Ольги Бузовой удивил поклонников.

Впрочем, если серьезно, ученые Сибирского отделения РАН, действительно, совершают потрясающие открытия. И, несомненно, заслуживают похвал.

ИСТОЧНИК KP.RU