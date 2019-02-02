-49 под Новосибирском – аномальные морозы бьют рекорды

СЕГОДНЯ 12:24 2019-02-02T12:24:18+03:00

В регион пришли невероятные холода: из-за них выходит из строя техника и отменяются спортивные соревнования

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В соцсетях появляются снимки, вызывающие легкий шок. Это фотографии термометров с пугающими показателями. В паблике «АСТ-54» выложена фотография градусника, на котором – почти 50 градусов ниже нуля.

В группе говорится, что так сильно температура упала в селе Огневая Заимка в Черепановском районе. Правда, судить о том, исправен ли термометр, сложно. Сайт gismeteo «видит» в этом районе «всего лишь» до -37 градусов.

Впрочем, не только в Черепановском районе, но и во всей области температура стоит очень низкая. На трассах выходит из строя техника, а биатлонисты даже отменили соревнования в Новосибирске.

Слава о лютых морозах в Сибири известна и далеко за ее пределами. Даже депутат Государственной думы Владимир Жириновский объявил на телевидении, что здесь «птицы замерзают на лету». При этом отметил, что в этих местах живет мужественный народ.

ИСТОЧНИК KP.RU