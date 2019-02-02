2019-02-02T12:00:52+03:00
Происшествия

В Бердске сгорело 10 микроавтобусов, власти ищут маршруткам замену

ЧП случилось глубокой ночью в гараже. Кроме маршрутных такси уничтожена и другая техника
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Бердске сгорело 10 микроавтобусов.В Бердске сгорело 10 микроавтобусов.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Бердске огонь уничтожил десять микроавтобусов. МЧС сообщает, что в пожаре погибли и другая техника. Все это произошло 2 февраля в 3 часа ночи.

- В 03:06 в городе Бердск на улице Новая из гаража шел дым. В результате пожара огнем уничтожено 11 автомобилей, мопед, сварочный аппарат, снегоуборочная машина. В 07:26 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 5 единиц техники и 18 человек личного состава, - сообщает областное управление МЧС России.

Техника принадлежала местному предпринимателю-перевозчику. На некоторых городских маршрутах может возникнуть дефицит автобусов. Власти обещают решить проблему с помощью других перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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