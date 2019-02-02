Микроавтобус протаранил 8 автомобилей на встречке в Новосибирске

СЕГОДНЯ 09:38 2019-02-02T09:38:20+03:00

Когда за водителем устроили погоню, тот едва не вылетел на тротуар с людьми – его остановили сугроб и ограда

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В Новосибирске микроавтобус помчался против движения и принялся таранить автомобили. Это произошло недалеко от площади Калинина. Возможно, водитель Mazda Bongo создал бы и больше проблем, не застрянь его машина в снегу.

- Во время своего заезда он в общей сложности нанес различные повреждения восьми автомобилям и, не планируя останавливаться, продолжал свой заезд, - со ссылкой на очевидцев сообщает паблик «АСТ-54».

Догнать водителя попытались сотрудники ДПС, но, судя по всему, их опередили обычные водители. Вот, что рассказывают в интернете очевидцы.

- Мы пытались его на Калинина остановить и догоняли его не ДПС, а все водители, кто мог с Калинина. Мужики прыгали на авто, одного мужчину он покатал на капоте, ему сломали дворники, вырвали зеркало, пытались разбить лобовое или боковое, чтобы его остановить. В итоге, он уехал по встречке Красного проспекта в сторону Ленина, Далее разворот, где он еще две подбил, потом отбойник и сугроб. Как его мужики не убили, одному Богу известно, - написала Марина Митрошина.

- Его догнали пацаны с 9-го «Ланцера», … (ненормативная лексика - примечание редакции) ему стекла и его достали, документов не было. Следовательно, что? Правильно, … (ненормативная лексика - примечание редакции) дали, а только потом легавые подъехали.

В паблике говорится, что среди жертв лихача оказались брендированный «Яндекс.Такси», седан Hyundai Solaris и минивэн Mazda Premacy. Информация о других автомобилях и пострадавших пока не известна.

ДТП возле ТРЦ Роял Парк .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU