Спасатели не дали замерзнуть больным во время аномальных морозов

СЕГОДНЯ 07:05 2019-02-02T07:05:05+03:00

Сотрудники МАСС рассказали, что доставили в медицинское учреждение обогреватели

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Аномальные морозы в Сибири вносят коррективы в жизнедеятельность людей. На автовокзалах отменяются некоторые рейсы, дорожники помогают тем, чьи машины встали на трассе, а спасатели приходят на помощь врачам и пациентам. О таком случае сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.

- Транспортировка тепловых обогревателей в медицинское учреждение. Масляные радиаторы в количестве восьми штук доставлены, - отчитывается о выполненной задаче МАСС.

Выручать медиков и пациентов понадобилось накануне – 1 февраля в час дня. Обогреватели занесли в медицинское учреждение на Красном проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU