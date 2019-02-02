Спасатели не дали замерзнуть больным во время аномальных морозов
Сотрудники МАСС рассказали, что доставили в медицинское учреждение обогреватели
Спасатели помогли врачам и пациентам. Фото: МАСС.
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Аномальные морозы в Сибири вносят коррективы в жизнедеятельность людей. На автовокзалах отменяются некоторые рейсы, дорожники помогают тем, чьи машины встали на трассе, а спасатели приходят на помощь врачам и пациентам. О таком случае сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.
- Транспортировка тепловых обогревателей в медицинское учреждение. Масляные радиаторы в количестве восьми штук доставлены, - отчитывается о выполненной задаче МАСС.
Выручать медиков и пациентов понадобилось накануне – 1 февраля в час дня. Обогреватели занесли в медицинское учреждение на Красном проспекте.
ИСТОЧНИК KP.RU