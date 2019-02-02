19-летний грабитель отобрал у взрослого мужчины 108 тысяч рублей
Юный новосибирский гангстер напал на прохожего в маске и с газовым баллончиком
Налетчика взяли под стражу.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Полиция нашла юного грабителя, задержанному - всего 19 лет. По мнению сотрудников, именно он 26 января напал на незнакомца.
- Около полуночи в гаражном кооперативе на улице Сибиряков-Гвардейцев злоумышленник в маске напал на прохожего. Используя газовый баллончик, он отобрал у мужчины денежные средства в сумме 108 тысяч рублей и скрылся с похищенным, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области.
Грабитель оказался выходцем из Средней Азии. Сейчас он находится под стражей. По закону, ему грозит до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU