19-летний грабитель отобрал у взрослого мужчины 108 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:36 2019-02-02T06:36:27+03:00

Юный новосибирский гангстер напал на прохожего в маске и с газовым баллончиком

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Полиция нашла юного грабителя, задержанному - всего 19 лет. По мнению сотрудников, именно он 26 января напал на незнакомца.

- Около полуночи в гаражном кооперативе на улице Сибиряков-Гвардейцев злоумышленник в маске напал на прохожего. Используя газовый баллончик, он отобрал у мужчины денежные средства в сумме 108 тысяч рублей и скрылся с похищенным, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Грабитель оказался выходцем из Средней Азии. Сейчас он находится под стражей. По закону, ему грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU