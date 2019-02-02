Новосибирец поджег дом, в котором находились жена и дети

СЕГОДНЯ 06:06 2019-02-02T06:06:59+03:00

Преступник признал свою вину, но позаботился о том, чтобы снизить срок наказания

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Житель Ленинского района поджег дом с женой и детьми. Таким образом он решил отомстить жене, с которой поссорился. Сейчас это дело поступило в суд, а сами события произошли 30 мая.

Конфликт возник накануне вечером. По данным следствия, лишь на следующий день Исаков устроил свою месть.

- Взял жидкость для разбавления солярки, после чего облил жидкостью основание фундамента жилого дома и бросил в это место зажженную спичку, - сообщает Ленинский районный суд.

К счастью, вскоре пожар удалось потушить, но стена здания пострадала от огня. Ущерб составил 88 тысяч рублей.

Судя по всему, поджигатель не задавался целью навредить самой женщине и детям, поскольку судить его будут только за повреждение чужого имущества.

По закону, за это грозить до пяти лет лишения свободы. Но Исаков признал вину и просит разобрать дело в особом порядке – то есть, не изучая доказательства. При этом максимальная планка наказания в таком случае автоматически будет снижена.

ИСТОЧНИК KP.RU