Погода на день в Новосибирске: 2 февраля будет мороз до -41
Гидрометцентр предупреждает об аномально низкой температуре
В Новосибирске очень похолодало.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:
После теплого января в Сибирь пришли лютые морозы. По прогнозам синоптиков, 2 февраля температура в Новосибирске может упасть до -41 градуса. В пригороде может быть еще холоднее – до -44 градусов. Дискомфорта прибавит ветер – 2-7 метров в секунду.
- Переменная облачность, без осадков. Местами изморозь, дым, дымка. На дорогах гололедица, - сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Уже не следующий день, по мнению синоптиков, температура может подняться немного выше. Но не на столько, чтобы прогулки на улице стали приятными.
ИСТОЧНИК KP.RU