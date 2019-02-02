2019-02-02T05:15:45+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 2 февраля будет мороз до -41

Гидрометцентр предупреждает об аномально низкой температуре
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске очень похолодало.В Новосибирске очень похолодало.Фото: Влад КОМЯКОВ
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После теплого января в Сибирь пришли лютые морозы. По прогнозам синоптиков, 2 февраля температура в Новосибирске может упасть до -41 градуса. В пригороде может быть еще холоднее – до -44 градусов. Дискомфорта прибавит ветер – 2-7 метров в секунду.

- Переменная облачность, без осадков. Местами изморозь, дым, дымка. На дорогах гололедица, - сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Уже не следующий день, по мнению синоптиков, температура может подняться немного выше. Но не на столько, чтобы прогулки на улице стали приятными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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