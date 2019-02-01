Спасатели помогают водителям замерзших машин на трассах Новосибирской области

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-01T14:09:04+03:00

Минтранс региона просит водителей пока воздержаться от дальних поездок или запасаться в путь теплыми вещами и средствами обогрева. Фото: «Сибуправтодор»

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В новосибирской области работают передвижные пункты обогрева для водителей. Напомним, сегодня температура воздуха, по прогнозам синоптиков, может опуститься до -40 градусов. Передвижные пункты обогрева будут дежурить всю предстоящую морозную неделю.

— За прошедший январь на круглосуточные номера телефонов Территориального управления автомобильных дорог поступило 27 сигналов, из замерзших машин на областных дорогах спасен 61 человек, — рассказал Анатолий Костылевский. На дорогах федерального значения с начала года дорожники оказали помощь 25 людям из замерзших машин.

А вот телефоны, по котором можно попросить помощь, если машина заглохла на трассе. Единая диспетчерская служба Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области: 730 для абонентов МТС и 8-913-949-00-30 для абонентов других сотовых операторов, единый номер экстренных служб 112, а также можно позвонить по телефону 8-383-335-81-55. В случае возникновения критической ситуации на федеральных трассах можно обратиться в диспетчерскую службу Федерального управления автодорог: 8-383-262-62-72, 8-913-943-12-74.

— Службы ТУАД настроены на соответствующие частоты радиолюбительских каналов, специалисты регулярно слушают сообщения водителей и в случае необходимости готовы оперативно отреагировать, — сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU