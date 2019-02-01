«Чего ковру на полу то валяться»: новосибирцев повеселила девушка в пестром пальто

СЕГОДНЯ 12:36 2019-02-01T12:36:14+03:00

Новосибирцы в метро встретили девушку в пальто с расцветкой, напоминающей ковер

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В новосибирской подземке пассажиры могли встретить девушку, выбравшую яркий образ, чем привлекла всеобщее внимание.

Фото девушки в оригинальной верхней одежде появилось в группе «Мода новосибирского метро» и тут же вызвало бурные эмоции у пользователей соцсетей. Многим расцветка пальто напомнила схожесть с ковром, а некоторым и вовсе накидку на кресло. Однако были и такие, кто признал подобный наряд оригинальным. Вот что пишут пользователи об экстравагантной девушке:

— Во куда накидка от кресла пропала, — шутит один.

— У меня ковер как раз пропал, — замечает второй.

— Ну правильно. Чего ему на полу то валяться! — добавляет третий.

— Мне нравится...неординарно, — отмечает четвертый.

— Великолепный век, — признает пятый.

ИСТОЧНИК KP.RU