«Чего ковру на полу то валяться»: новосибирцев повеселила девушка в пестром пальто
В новосибирской подземке пассажиры могли встретить девушку, выбравшую яркий образ, чем привлекла всеобщее внимание.
Фото девушки в оригинальной верхней одежде появилось в группе «Мода новосибирского метро» и тут же вызвало бурные эмоции у пользователей соцсетей. Многим расцветка пальто напомнила схожесть с ковром, а некоторым и вовсе накидку на кресло. Однако были и такие, кто признал подобный наряд оригинальным. Вот что пишут пользователи об экстравагантной девушке:
— Во куда накидка от кресла пропала, — шутит один.
— У меня ковер как раз пропал, — замечает второй.
— Ну правильно. Чего ему на полу то валяться! — добавляет третий.
— Мне нравится...неординарно, — отмечает четвертый.
— Великолепный век, — признает пятый.
ИСТОЧНИК KP.RU