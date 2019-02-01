Уехать не получится: автовокзал отменил десяток рейсов из Новосибирска из-за аномальных холодов

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-01T10:54:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром новосибирский автовокзал отменил около десятка автобусных рейсов из-за экстремальных холодов.

— В связи с аномальными погодными условиями отменяются некоторые рейсы. Так отменили рейс, который назначен на 31 января в 21:50 из Новосибирска в Михайловский. Также отменены ночные транзитные рейсы Новосибирск — Горно-Алтайск, Новосибирск — Томск, — сообщили в пресс-службе Новосибирского автовокзала

Сегодня, 1 февраля по данным справочной автовокзала отменены утренние рейсы из Новосибирска до Краснозерского, Камень-на-Оби, Новокузнецка, Кемерово, Юрги и два рейса до Барнаула.

Напомним, с сегодняшнего дня на Новосибирскую область обрушились аномальные морозы. Днем возможны заморозки до минус 35 градусов, ночью ожидается понижение до максимальных 43 градусов мороза. По данным синоптиков, экстремально низкие температуры продержатся в регионе всю следующую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU