2019-02-01T10:24:57+03:00
Происшествия

Попал на камеры: полиция ищет напавшего на девочку в Калининском районе мужчину

Неизвестный напал на ребенка в подъезде дома в Калининском районе
Надежда ЯРКОВА
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Фото: МВД по Новосибирской области.Фото: МВД по Новосибирской области.
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Неизвестный напал на школьницу в Калининском районе Новосибирска, отобрав у нее телефон.

— Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность мужчины, подозреваемого в преступлении в отношении несовершеннолетнего лица, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как стало известно из источника в правоохранительных органах, мужчина напал на девочку-школьницу в подъезде дома по улице Кропоткина в Калининском районе. Зажал школьницу в подъезде и начал шарить по одежде, при этом грязно трогал ребенка, а потом отобрал мобильник.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении мужчины на видеозаписи, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-20-02, 232-19-61, 8 913-480-75-55, 8 961-224-31-13, 8 999-451-08-17. Конфиденциальность гарантируется.

Напавший на школьницу грабитель попал на камеру и объявлен в розыск..

ИСТОЧНИК KP.RU

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