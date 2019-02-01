Попал на камеры: полиция ищет напавшего на девочку в Калининском районе мужчину
Неизвестный напал на школьницу в Калининском районе Новосибирска, отобрав у нее телефон.
— Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность мужчины, подозреваемого в преступлении в отношении несовершеннолетнего лица, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Как стало известно из источника в правоохранительных органах, мужчина напал на девочку-школьницу в подъезде дома по улице Кропоткина в Калининском районе. Зажал школьницу в подъезде и начал шарить по одежде, при этом грязно трогал ребенка, а потом отобрал мобильник.
Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении мужчины на видеозаписи, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-20-02, 232-19-61, 8 913-480-75-55, 8 961-224-31-13, 8 999-451-08-17. Конфиденциальность гарантируется.
Напавший на школьницу грабитель попал на камеру и объявлен в розыск..
ИСТОЧНИК KP.RU