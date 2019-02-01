850 тысяч за «комфорт»: под Новосибирском продают самую маленькую в России квартиру

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-01T09:32:58+03:00

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Специалисты федерального портала «Мир квартир» составили рейтинг самых маленьких квартир, которые продаются в разных городах России. В топ-10 попала и квартира площадью 12,5 квадратных метров, которая продается в Новосибирской области.

— Квартира расположена в пяти этажном доме на первом этаже в Ордынском районе Новосибирской области в сельсовете Красноярский. Здесь сделан свежий ремонт, установлено пластиковое окно. Из минусов — первый этаж и совмещенный санузел. Впрочем, для 12,5 «квадратов» последнее обстоятельство скорее плюс. Просят за такую квартиру 850 тысяч рублей, — отмечают составители рейтинга.

Новосибирская гостинка заняла второе место в рейтинге. В топ-10 вошли десять квартир, выставленных на продажу в разных городах России. Так на первом месте — квартира в Казани, ее площадь еще меньше — всего 12 «квадратов». А самая дешевая из самых маленьких квартир России, продается в Миассе, ее стоимость всего 430 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU