Обманул смерть: новосибирскому коту-«полярнику», которого хотели усыпить, нашли дом

СЕГОДНЯ 08:38 2019-02-01T08:39:11+03:00

Бездомный кот попал в службу по отлову животных и его хотели усыпить, но произошло чудо и нашелся человек, готовый его забрать

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Бездомного кота нашли на реке в Ленинском районе рыбаки, но домой его никто так и не забрал. Кота ждала мучительная смерть, но нашелся желающий забрать его к себе домой.

— Этого кота нашли на реке в Ленинском районе. Точнее, он сам нашел любителей подледной рыбалки. Выпрашивал еду и норовил залезть на руки, чтобы погреться, однако никто не захотел забрать его домой. Также его пробовали пристроить в приют, но там и без него ртов хватает, а денег, чтобы содержать животных, катастрофически не хватает. Зато службы отлова никогда не против взять животное. Вот так кот- «полярник» там и оказался. И если не найдется человек, который приютит его сегодня, животное мучительно убьют, — поведали грустную историю кота в группе «Десятая жизнь» в соцсетях в «ВКонтакте» волонтеры.

Они добавили, что в отловах животным не делают эвтаназию, им вводят дешевый яд, который убивает в течение 20-30 минут, и животное при этом все чувствует.

— Кот ухитрился выжить среди сугробов, даже не сильно отощал и не отморозил уши. Неужели для того, чтоб умереть от яда в отлове? — вопрошают неравнодушные сибирячки.

В пункте временного содержания животных подтвердили, что кот сейчас находится у них.

— Мы работали над тем, чтобы найти ему дом и в понедельник он отправится в новый дом. Нашелся человек, готовый его забрать, — рассказал «КП» — Новосибирск руководитель пункта временного содержания животных (Новосибирского центра по проблемам домашних животных МКУ) Андрей Каркавин.

Котику нашли нового хозяина, который заберет его домой в понедельник. Фото: vk.com/cats10life.

ИСТОЧНИК KP.RU