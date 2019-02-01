В поселке Восход рабочего завалило землей в траншее: спасатели не могут его откопать уже восемь часов

СЕГОДНЯ 07:13 2019-02-01T07:13:57+03:00

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В Новосибирской области вечером 31 января рабочий оказался под завалом промерзшего грунта.

— В четверг, 31 января в 21:35, оперативные дежурные получили сообщение о том, что в Новосибирском районе, в поселке Восход, в районе села Каменка произошло ЧП. Во время работ по копанию траншеи для прокладки труб, одного из рабочих на глубине 5 метров завалило осыпавшимся грунтом, — об этом сообщает Аварийно-спасательная служба Новосибирской области (АСС НСО).

На место оперативно выехали спасатели Новосибирского поисково-спасательного отряда АСС НСО вместе со спасателями МАСС и уже на месте экстренно приступили к работам. С помощью шанцевого инструмента — лопаты, они откопали 1,5 метра осыпавшегося грунта. Работы по спасению осложняются тем, что земля промерзла из-за сильных морозов.

По словам очевидцев, под осыпавшимся грунтом оказался один человек, но спасатели не исключают и большее число пострадавших.

В ведомстве добавили, что работы по спасению были приостановлены до рассвета, из-за угрозы обрушения грунта.

Работы по спасению мужчины продолжатся утром. Фото: vk.com/assnso.

ИСТОЧНИК KP.RU