Двухметровая ловушка: спасатели вытащили собаку, провалившуюся в заброшенную яму

СЕГОДНЯ 06:32 2019-02-01T06:32:40+03:00

Оказалось, что собака сбежала из одного из новосибирских приютов и угодила в двухметровую яму

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В четверг утром, 31 января спасатели МАСС в Кировском районе Новосибирска вытащили упавшую в заброшенный погреб собаку.

— В 08:45 на телефон дежурного позвонила женщина и попросила помощи — достать собаку, упавшую в заброшенный погреб в одном из дворов на улице Ватутина. На место выехал оперативный экипаж спасателей, где их ждали две женщины. Они рассказали, что занимаются брошенными животными и у них есть приют. Как раз эта дворняга убежала из приюта и упала в один из вырытых и заброшенных погребов. Обойдя несколько ям, в одной из них спасатели увидели собаку, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

Высота ямы оказалась около 2 метров. С помощью лестницы, один из спасателей спустился вниз и вытащил испуганное и замерзшее животное на поверхность, после чего собака попала в объятия женщин.

— Чтобы исключить несчастные случаи, спасатели огородили опасный участок с открытыми ямами сигнальной лентой, — добавили в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/689402" frameborder="0"></iframe> Спасатели вытащили собаку из двухметровой ямы..

ИСТОЧНИК KP.RU