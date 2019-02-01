Двухметровая ловушка: спасатели вытащили собаку, провалившуюся в заброшенную яму
В четверг утром, 31 января спасатели МАСС в Кировском районе Новосибирска вытащили упавшую в заброшенный погреб собаку.
— В 08:45 на телефон дежурного позвонила женщина и попросила помощи — достать собаку, упавшую в заброшенный погреб в одном из дворов на улице Ватутина. На место выехал оперативный экипаж спасателей, где их ждали две женщины. Они рассказали, что занимаются брошенными животными и у них есть приют. Как раз эта дворняга убежала из приюта и упала в один из вырытых и заброшенных погребов. Обойдя несколько ям, в одной из них спасатели увидели собаку, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.
Высота ямы оказалась около 2 метров. С помощью лестницы, один из спасателей спустился вниз и вытащил испуганное и замерзшее животное на поверхность, после чего собака попала в объятия женщин.
— Чтобы исключить несчастные случаи, спасатели огородили опасный участок с открытыми ямами сигнальной лентой, — добавили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU