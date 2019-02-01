Себе дороже вышло: новосибирские бизнесмены пытались обмануть таможню на 22 миллиона рублей
Новосибирские предприниматели попытались сэкономить на таможенных платежах и теперь ему грозит либо срок в тюрьме, либо крупный штраф.
— Чтобы сэкономить на платежах, бизнесмены представили поддельные документы, содержащие недостоверные сведения о технических характеристиках ввозимого товара, а именно — оборудование из Германии для высокоскоростной фрезеровки различных материалов, стоимостью 123 миллиона рублей, — рассказала специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова.
Из-за неправильной классификации товара, по документам, представленным декларантом в Новосибирскую таможню, федеральный бюджет не досчитался 22 миллионов 185 тысяч рублей по таможенным платежам.
— Когда обман вскрылся, новосибирская таможня возбудила уголовное дело по статье — уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, — отметили в ведомстве, добавив, что теперь нарушителю грозит тюремный срок до пяти лет или крупный денежный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU