2019-02-01T05:57:45+03:00
Общество

Себе дороже вышло: новосибирские бизнесмены пытались обмануть таможню на 22 миллиона рублей

Бизнесмены пытались провезти из Германии оборудование за 123 миллиона рублей по фальшивым документам
Надежда ЯРКОВА
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Бизнесмены пытались занизить стоимость оборудования по поддельным документам.Бизнесмены пытались занизить стоимость оборудования по поддельным документам.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Новосибирские предприниматели попытались сэкономить на таможенных платежах и теперь ему грозит либо срок в тюрьме, либо крупный штраф.

— Чтобы сэкономить на платежах, бизнесмены представили поддельные документы, содержащие недостоверные сведения о технических характеристиках ввозимого товара, а именно — оборудование из Германии для высокоскоростной фрезеровки различных материалов, стоимостью 123 миллиона рублей, — рассказала специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова.

Из-за неправильной классификации товара, по документам, представленным декларантом в Новосибирскую таможню, федеральный бюджет не досчитался 22 миллионов 185 тысяч рублей по таможенным платежам.

— Когда обман вскрылся, новосибирская таможня возбудила уголовное дело по статье — уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, — отметили в ведомстве, добавив, что теперь нарушителю грозит тюремный срок до пяти лет или крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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