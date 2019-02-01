«Всю ночь в машине просидели»: в Бердске родители 12 часов стоят в очереди, чтобы записать ребенка в 1 класс

СЕГОДНЯ 04:54 2019-02-01T04:54:49+03:00

В Бердске очередь на запись детей в 1 класс родители начали занимать с 19.30 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сибиряки дежурят по несколько человек, чтобы дать друг другу немного отдохнуть

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Хотя запись детей в первый класс в бердскую школу №1 начнется с 11.00, родители устроили там настоящую осаду еще вечером 31 января. Эта школа считается одной из самых престижных, поэтому попасть в нее хотят многие.

- Родители ещё с 19.30 начали вести очередь: всю ночь было дежурство по очереди, - рассказывает бердчанка Алена Петрова, которая устраивает дочку в 1 класс. - Я час отдежурила, а в основном мужчины сидят. Мамы составляют компанию и так спокойнее: вдруг, кто-то будет буянить. Дежурили по 2-3 человека по часу, но есть и тот, кто всю ночь в машине просидел.

Правда, родители переживают, как отреагируют другие мамы и папы, которые не дежурили всю ночь:

- Сейчас собираются родители к школе, пока идёт все спокойно. А что дальше будет, не знаю, - признается Алена. - В прошлом году было такое, что списки рвали.

Уважаемые читатели, если вы столкнулись с трудностями при зачислении вашего ребенка в первый класс, то свяжитесь с редакцией «Комсомольской правды» по тел. 8-913-068-56-72.

ИСТОЧНИК KP.RU