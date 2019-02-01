Погода на день в Новосибирске: 1 февраля ударят 35-градусные морозы

СЕГОДНЯ 03:56 2019-02-01T04:23:20+03:00

В город пришли аномальные морозы, которые задержатся на неделю. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Сегодня в город пришли обещанные аномальные морозы, температура воздуха днем опустится до минус 35 градусов.

— В пятницу, 1 февраля в Новосибирске будет небольшая облачность, без осадков, местами изморозь, дым, на дорогах гололедица. Температура днем в первый день месяца составит максимальные минус 33-35 градусов, к ночи похолодание усилится до минус 34-36 градусов, в пригороде до минус 41 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также ожидается небольшая облачность, без осадков, местами изморозь, дым, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 33-38 градусов, местами минус 26-31 градусов. Ночью ожидается резкое похолодание до минус 38- 43 градусов, местами до минус 31-36 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам несмотря на аномальные морозы обещают небольшой снег. Температура днем будет минус 35 градусов, к ночи похолодает до максимальных минус 44 градусов. Такие экстремальные морозы задержатся в городе на неделю, лишь к концу следующей недели температура опустится до минус 18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU