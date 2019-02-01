Новосибирских родителей испугал 35-градусный мороз: ночных очередей у школ, чтобы записать детей в 1 класс, не было

СЕГОДНЯ 01:07 2019-02-01T01:12:43+03:00

Это фото наши корреспонденты сделали у школы №195 в три часа ночи. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

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С 1 февраля в Новосибирске началась запись детей в 1 класс, и, помня прошлые годы, родители готовились к тому, что придется опять стоять со списком в ночных очередях. А родители нынешних первоклашек делились своими воспоминаниями:

- Я даже чай привозила тем кто дежурил: сидели все в машинах, - рассказала сибирячка Анна.

Но, как оказалось, в этом году ночных очередей не было: корреспонденты «Комсомольской правды» побывали в школах, где традиционно собирались большие очереди, но никого там не застали. Лишь на входе школы №195 одиноко висел список с десятью фамилиями будущих учеников, и объявление:

- Прием документов в первый класс 1 февраля с 9.00.

А в соцсетях родители не скупятся на эмоции и объясняют, почему не стояли в очередях:

- Я думаю, что морозы помешают стоять ночью, - намекают одни на то, что на улице резко похолодало до минус 35 градусов.

- Сейчас можно на «Госуслугах» документы в школу подать, - советовали наиболее продвинутые мамочки.

- Да какие уже очереди, если в этом году школа откроется, останутся еще места, - объясняли другие.

Уважаемые читатели, если вы столкнулись с трудностями при зачислении вашего ребенка в первый класс, то свяжитесь с редакцией «Комсомольской правды» по тел. 8-913-068-56-72.

ИСТОЧНИК KP.RU