«Подвез знакомый, а потом он пропал»: в Новосибирской области ищут мужчину со шрамом на переносице
С 16 января полиция и волонтеры пытаются отыскать пропавшего бердчанина - 35-летнего Антона Дутова.
- Знакомый подвез его на машине до поселка Новый, и с тех пор о местонахождении бердчанина ничего неизвестно, - рассказывает Павел Злобин, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк».
Приметы пропавшего мужчины такие: рост 183 сантиметра, плотного телосложения, русые волосы, короткая стрижка короткая, есть челка, карие глаза.
- Есть у Антона и особая примета - шрам на переносице, - продолжает Павел Злобин.
Сибиряк был одет в черную вязаную шапку, черную куртку из кожзама, темно-синие штаны, черные зимние ботинки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего или видел его, просят сообщить в полицию по телефону 02 или связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда «Маяк» по номеру 8-951-393-09-11.
ИСТОЧНИК KP.RU