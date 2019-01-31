«Подвез знакомый, а потом он пропал»: в Новосибирской области ищут мужчину со шрамом на переносице

СЕГОДНЯ 16:49 2019-01-31T16:49:13+03:00

Об Антоне Дутове нет вестей больше двух недель

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С 16 января полиция и волонтеры пытаются отыскать пропавшего бердчанина - 35-летнего Антона Дутова.

- Знакомый подвез его на машине до поселка Новый, и с тех пор о местонахождении бердчанина ничего неизвестно, - рассказывает Павел Злобин, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк».

Приметы пропавшего мужчины такие: рост 183 сантиметра, плотного телосложения, русые волосы, короткая стрижка короткая, есть челка, карие глаза.

- Есть у Антона и особая примета - шрам на переносице, - продолжает Павел Злобин.

Сибиряк был одет в черную вязаную шапку, черную куртку из кожзама, темно-синие штаны, черные зимние ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего или видел его, просят сообщить в полицию по телефону 02 или связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда «Маяк» по номеру 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU